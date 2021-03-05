Пользователей Сети восхитило видео с выходящим из моря с цветами мужчиной

Видео, на котором мужчина в плавках выходит из моря с цветами в руках, растрогало женщин. Ролик опубликован в аккаунте Краснодарского края в Instagram.

На кадрах видно, как мужчина с улыбкой выходит из Черного моря, держа в руках букет. Многие комментаторы выразили уверенность, что такой поступок можно назвать настоящим подарком в преддверии 8 Марта.

«Не говорите, что мужчины не дарят вам подарки. Вот ему надо, он даже с моря достанет! Сегодня пятое марта», — отметила спутница героя видеоролика.

В комментариях девушки принялись хвалить мужчину и делать ему комплименты, утверждая, что он настоящий романтик, которого мечтает заполучить каждая дама.

Ранее, в пятницу, исследование онлайн-платформы Webbankir показало, что в России почти половина мужчин готова потратить на подарки в Международный женский день около 10 тыс. рублей. Отмечается, что более половины опрошенных дарят подарки в этот праздник не только близким, но и коллегам.