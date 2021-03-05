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Минздрав распределит остатки имиглюцеразы между пациентами с болезнью Гоше

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Минздрав России прокомментировал «Известиям» в пятницу, 5 марта, пропажу препарата имиглюцераза, который включен в список программы 14 высокозатратных нозологий (лекарства закупаются за федеральные средства).

На внеклеточном уровне: пациенты с болезнью Гоше остались без лекарств
Аукцион на поставку жизненно-необходимого препарата сорвался дважды

Ранее пациенты с орфанным (редким) заболеванием — болезнью Гоше — рассказали, что уже полгода не получают жизненно необходимый им препарат.

Как отметили в министерстве, аукционы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок производителей и дистрибьютеров лекарственного препарата.

«В субъектах России в настоящее время имеются остатки, в связи с чем при необходимости будет организовано перераспределение лекарственного препарата имиглюцераза. Сейчас с поставщиками прорабатывается вопрос о поставке лекарственного препарата имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД в необходимом объеме. Вопрос организации обеспечения лекарственными препаратами пациентов с болезнью Гоше находится на особом контроле в Минздраве России», — сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минздраве, всего на программу 14 ВЗН в 2021 году выделено свыше 64 млрд рублей.

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