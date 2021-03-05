Россиянки рассказали о предпочтениях в выборе автомобиля

Эксперты компании Fresh Auto провели исследование и выяснили, что за последние несколько лет число россиянок, имеющих водительские права, выросло более чем в шесть раз.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 5 марта, женщины всё чаще выбирают автомобиль как основное средство передвижения.

47% участниц опроса при выборе машины обращают внимание на комфорт. Еще 29% респонденток отметили, что главное — это безопасность, а 24% сказали, что идеальный автомобиль это тот, который подходит именно им.

Практически каждая вторая участница исследования (58%) предпочитает кроссоверы и внедорожники. При этом универсалы дамы любят значительно меньше (5%), чем седаны (16%) и хетчбэки (15%) .

Что касается цветовых предпочтений, то лидером среди опрошенных женщин стал белый цвет, на втором месте оказался черный, на третьем — красный.

Пятерка самых популярных автомобилей среди москвичек выглядит следующим образом: Kia, Hyundai, Audi, BMW и Volkswagen. При этом модельные предпочтения девушек существенно различаются в зависимости от их возраста. Автомобили Kia — лидеры в любой возрастной группе. У дам в возрасте от 25 до 45 вторыми по популярности являются машины марки Hyundai. А вот девушки 18–24 лет после Kia отдают предпочтение Toyota.

26 февраля аналитики AliExpress в России рассказали о самых популярных категориях автотоваров от локальных продавцов.

За прошлую зиму наиболее популярными стали видеорегистраторы, внешние детали кузова, пусковые устройства, а также умные системы сигнализации, воздушные компрессоры, коврики для салона и авточехлы. Больше всего пользовались спросом у российских продавцов видеорегистраторы от Xiaomi.