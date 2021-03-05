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Патрушев и Салливан обсудили безопасность и стратегическую стабильность

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор. Об этом сообщила в пятницу, 5 марта, пресс-служба Совбеза РФ.

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«Обсуждались перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, телефонный разговор состоялся 4 марта по инициативе американской стороны.

В середине февраля Патрушев обсудил с генеральным секретарем по национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном взаимодействие в сфере безопасности и киберугрозы. Во время встречи обсуждались и вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности.

Ранее, 11 февраля, секретарь СБ РФ встретился в столице с руководителем федеральной службы разведки Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном. Стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также борьбу с коронавирусом.

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