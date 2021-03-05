Мосбиржа по итогам 2020 года выплатит рекордные по размеру дивиденды

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал по итогам 2020 года выплатить рекордные дивиденды за историю в размере 9,45 рублей за акцию. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила пресс-служба Мосбиржи.

«Наблюдательный совет Московской биржи предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,45 рубля на одну акцию, что является рекордным показателем за всю историю Биржи. За 2019 год дивиденды составили 7,93 рубля на акцию», ― говорится в сообщении.

Указывается, что было рекомендовано направить на выплату дивидендов 21,5 млрд рублей, или 85% чистой прибыли Московской биржи по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год.

В пресс-службе подчеркнули, что Мосбиржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, учитывая необходимые капитальные вложения в поддержание бизнеса, а также инвестиции в дальнейшее развитие и регуляторные требования к бирже и ее дочерним компаниям.

Как подчеркнул председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин, чьи слова приводит пресс-служба, компания показала очень сильные операционные и финансовые результаты за 2020 год, что, по его словам, позволило рекомендовать увеличить размер дивидендов практически на 20% по сравнению с прошлым годом.

В начале марта сообщалось, что Московская биржа ограничила агрессивные рыночные заявки на валютном рынке в ходе утренней сессии (с 7:00 мск до 10:00 мск). Планировалось ограничивать рыночные заявки по основным валютным парам при отклонении цены исполнения от лучшего спроса и предложения на момент подачи заявки на 0,5%, а по менее ликвидным валютам — на 1%.

26 февраля российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов, так в момент открытия (10:00 мск) индекс Московской биржи опустился на 1,62%, а индекс РТС снизился на 2,51%. При этом начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что это было обусловлено ухудшением внешнего фона.