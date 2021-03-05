Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным для женщин и детей

Женщины и дети смогут бесплатно сходить в государственные музеи Подмосковья в честь Международного женского дня 8 Марта. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила пресс-служба правительства региона.

Посетить музеи бесплатно смогут женщины и дети из Московской области и других регионов. Участникам ежегодной акции «8 Марта» необходимо будет забрать билет в кассе музея.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», посещение музеев организовано с соблюдением мер безопасности. В региональном Минкульте рассказали, что экскурсии проводятся на платной основе, допускаются группы не больше пяти человек, по сеансам и по предварительной записи. Некоторые экскурсии и выставки будут платными, на них лучше приобретать электронные билеты на сайтах музея заранее.

Ранее 5 марта эксперты по этикету рассказали, как правильно подобрать праздничный букет женщине в зависимости от ее возраста. Так, юным девушкам следует дарить букеты пастельных тонов, например кустовые розы или нарциссы, а дамам постарше — в более ярких или темных насыщенных тонах.