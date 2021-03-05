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Умерла голливудская актриса из фильма «Они!» Джоан Уэлдон

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Голливудская актриса Джоан Уэлдон скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на семью артистки в четверг, 4 марта.

Как уточняется, Уэлдон умерла 11 февраля в своем доме в штате Флорида, однако о ее смерти сообщается только сейчас.

«С глубокой печалью сообщаем о кончине Джоан Луизы Уэлдон Поделл, любящей и преданной матери, жены, бабушки и дорогой подруги», — отметили родные актрисы.

Уэлдон родилась 5 августа 1930 года в Сан-Франциско, играла в театре и выступала в опере. Ее первой работой в кино стала роль в фильме «Система». Наиболее же известным фильмом с участием актрисы является научно-фантастический триллер «Они!» о борьбе с гигантскими муравьями, пишет Газета.ru.

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