МИД Украины сообщил о намерении разрешить второе гражданство со странами ЕС

Украина планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с Россией, заявил в пятницу, 5 марта, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве <…> Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырех ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы», — приводит его слова «Европейская правда».

При этом 26 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе заседания Совета 26 февраля рекомендовал украинцам отказаться от второго гражданства во избежание возможных проблем в будущем. По его словам, механизм по выявлению двойного гражданства у всех жителей страны должен быть разработан в течение двух месяцев.

27 января стало известно о внесении в Верховную раду законопроекта, который предусматривает лишение граждан Украины с паспортами «страны-агрессора» избирательного права. Отмечалось, что запрет будет действовать, пока украинские власти не снимут с иностранного государства статус «агрессор» или пока тот или иной украинец не откажется от второго гражданства.

За день до этого депутаты Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» выступили с инициативой сажать в тюрьму за сокрытие человеком информации о наличии российского гражданства.

Россия, согласно принятому Верховной радой в 2015 году заявлению, является на Украине «страной-агрессором».

В России многократно подчеркивали, что у государства нет агрессивных намерений в отношении других стран.