Оппозиция Армении призвала все партии требовать досрочных выборов

Глава парламентской оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян призвал все политические силы страны требовать досрочных парламентских выборов. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает «Sputnik Армения» в Telegram-канале.

«Без нас никто не может договориться и пойти на досрочные выборы. И мы не можем без других это сделать. Следовательно, здесь нужен консенсус, уступки со всех сторон», — говорит Марукян.

Он также подчеркнул, что его фракция продолжит борьбу за данное предложение.

Отмечается, что с подобным заявлением глава парламентской оппозиции Армении выступил после проведенных 4 марта переговоров с премьер-министром страны.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян в ходе встречи в этот же день не пришли к согласию по вопросу проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Накануне Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы в республике, но только при условии, что перед этим будет подписан меморандум с оппозицией. При соблюдении этого условия, по его словам, выборы могут состояться в течение 2021 года.

Ситуация в стране стала более напряженной 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении. Президент страны указ Пашиняна об увольнении начальника Генштаба не подписал.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. Он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.