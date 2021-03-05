Kia начала продажи в России обновленного хетчбэка Picanto

Корейская компаания Kia начала продажи на российском рынке обновленного хетчбэка Picanto. Стоимость автомобиля составляет от 819 900 до 1 114 900 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 5 марта в редакцию «Известий».

Отмечается, что в облике Picanto изменения внесены в дизайн основной оптики и противотуманных фар, бамперов и решетки радиатора. В интерьере наиболее заметным элементом стал восьмидюймовый экран мультимедийной системы, на который можно выводить изображение камеры заднего вида. Мультимедиа поддерживает Android Auto и Apple Carplay.

В России автомобиль будет предлагаться с бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 67 и 87 л.с. Двигатели работают вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с автоматической трансмиссией.

В базовую версию автомобиля входят 14-дюймовые колеса, аудиоподготовка, подогрев форсунок стеклоомывателя, фронтальные подушки безопасности, разъемы для крепления детского кресла, система контроля давления в шинах, датчик света, иммобилайзер, центральный замок и оборудование экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

Топовая версия получила передний и задний бамперы спортивного дизайна, решетку радиатора и боковые молдинги со спортивными акцентами, двойную хромированную насадку глушителя, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спортивное рулевое колесо GT Line, алюминиевые накладки на педали, отделку сидений искусственной кожей.

Как и на все модели Kia в России, на Picanto распространяется длительная гарантия производителя — 5 лет или 150 000 км пробега.

1 марта сообщалось, что Kia начала продажи в России автомобилей специальной серии Edition Plus.

Специальная серия Edition Plus предлагается для моделей Soul, Cerato, Seltos и Sportage. Все автомобили серии имеют мультимедийную систему с доступом к сервисам «Яндекс», Apple Carplay и Android Auto и эксклюзивный бейдж Edition Plus.