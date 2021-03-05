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В Совфеде оценили идею предоставить пенсионерам льготу на ж/д билеты

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Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT в пятницу, 5 марта, прокомментировал инициативу предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.

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По словам сенатора, инициатива хороша с точки зрения того, чтобы «дать пенсионерам все-таки поездить по стране», поскольку билеты для них стоят иногда дорого. Между тем встает вопрос компенсаций.

«С точки зрения решения проблем экономического порядка, честно говоря, трудно посчитать, каким образом компенсировать эти затраты транспортникам», — пояснил сенатор.

Рязанский отметил, что предложение необходимо обдумать и внимательно отнестись к механизму реализации подобной инициативы. Он напомнил, что в настоящее время существует программа для северных территорий, учитывающая возможность один раз в год для людей старшего поколения и других отпускников пользоваться льготными билетами. Кроме того, Рязанский отметил наличие программы по дальнему Востоке и Сибири, которая распространяется на все категории граждан.

«В этой связи это будет ещё одно дополнение ко всем этим программам. Его надо обсчитать и каким-то образом оформить», — заключил сенатор.

Ранее 5 марта сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Депутат попросил Минтранс рассмотреть возможность включить граждан пенсионного возраста в число льготников с предоставления им права в течение одного года на приобретение двух билетов на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов.

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