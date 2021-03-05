Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Украины сообщил о намерении разрешить второе гражданство со странами ЕС
Экономика
В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей
Общество
Вакцину «ЭпиВакКорона» одобрили для применения среди лиц старше 60 лет
Мир
На Украине исключили участие США в переговорах по Донбассу
Мир
Оппозиция Армении призвала все партии требовать досрочных выборов
Общество
Минцифры разработало меры борьбы с телефонным мошенничеством
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $68 за баррель впервые с 8 января 2020 года
Общество
Минтранс Подмосковья предупредил жителей региона о метели в выходные
Общество
В России за сутки выявили 11 024 новых случая COVID-19

Цена нефти Brent поднялась выше $68 за баррель впервые с 8 января 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена нефти Brent превысила $68 за баррель впервые с 8 января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE от 5 марта.

На спрос надейся: решение ОПЕК+ может поднять цены на нефть к $70 за бочку
Эксперты также ожидают укрепления российской валюты до уровня в 72–73 рубля за доллар

По данным на 10:59 мск, стоимость майских фьючерсов Brent составила $68,1 за баррель. Также выросла стоимость и апрельских фьючерсов нефти марки WTI ― до $65,03 за баррель.

Накануне эксперты рассказали «Известиям» о перспективах решения ОПЕК+ о сохранении текущих квот на добычу нефти на апрель, принятого странами картеля на встрече 4 марта. Так, по мнению аналитика ГК «Финам» Андрея Маслова, стоимость барреля Brent в ближайшей перспективе может вплотную подобраться к уровню в $70 или даже пробить его в моменте.

Вместе с этим инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал, что решение сохранить квоты на добычу нефти может способствовать укреплению рублевых активов. В частности, курс рубля к доллару может показать уровни 72–73 при сохранении стабильного геополитического фона, добавил эксперт.

Ранее в четверг на министерской встрече страны — члены ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тыс. Остальные члены объединения сохранят добычу неизменной.

По итогам заседания вице-премьер Александр Новак сказал, что министры альянса увидели признаки восстановления спроса на нефть и надеются, что текущий год станет ключевым для нефтяного рынка. По государствам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства, срок погашения задолженности будет продлен до конца июля.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ прошел 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021