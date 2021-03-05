Цена нефти Brent поднялась выше $68 за баррель впервые с 8 января 2020 года

Цена нефти Brent превысила $68 за баррель впервые с 8 января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE от 5 марта.

По данным на 10:59 мск, стоимость майских фьючерсов Brent составила $68,1 за баррель. Также выросла стоимость и апрельских фьючерсов нефти марки WTI ― до $65,03 за баррель.

Накануне эксперты рассказали «Известиям» о перспективах решения ОПЕК+ о сохранении текущих квот на добычу нефти на апрель, принятого странами картеля на встрече 4 марта. Так, по мнению аналитика ГК «Финам» Андрея Маслова, стоимость барреля Brent в ближайшей перспективе может вплотную подобраться к уровню в $70 или даже пробить его в моменте.

Вместе с этим инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал, что решение сохранить квоты на добычу нефти может способствовать укреплению рублевых активов. В частности, курс рубля к доллару может показать уровни 72–73 при сохранении стабильного геополитического фона, добавил эксперт.

Ранее в четверг на министерской встрече страны — члены ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тыс. Остальные члены объединения сохранят добычу неизменной.

По итогам заседания вице-премьер Александр Новак сказал, что министры альянса увидели признаки восстановления спроса на нефть и надеются, что текущий год станет ключевым для нефтяного рынка. По государствам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства, срок погашения задолженности будет продлен до конца июля.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ прошел 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.