Минтранс Подмосковья предупредил жителей региона о метели в выходные

В праздничные выходные жителей Московского региона ожидают осадки, рассказали «Известиям» 5 марта в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В субботу, 6 марта, в регионе прогнозируют небольшой снегопад. Днем в воскресенье ему на смену придет метель, в то время как столбики термометров покажут до +1 °C, скорость ветра будет достигать 16 м/с. Высота сугробов может увеличиться до 20–22 см, а на востоке области — до 26 см. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице и заносах.

Кроме того, небольшой снег прогнозируют и 8 марта. Температура в эти дни будет колебаться от –11 до –13 °C.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов. Оперштаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию, на дорожной сети будет проведена превентивная обработка для предотвращения скользкости», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В этой связи в ведомстве призвали автомобилистов минимизировать поездки на личном транспорте и избегать парковки на проезжей части во избежание заторов и ДТП. Водителям также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при поездках.

«Выбирайте скоростной режим согласно ситуации, будьте внимательными в черте города, не маневрируйте», — предостерегает Минтранс.

В свою очередь пешеходов призвали быть осторожными на железнодорожных путях, не переходить проезжую часть в отсутствие пешеходного перехода, носить светоотражающие элементы на одежде, а также перед пересечением проезжей части убедиться, что горит разрешающий сигнал светофора и отсутствуют приближающиеся машины.

О погоде «с мужским характером» в Международный женский день ранее в пятницу предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 8 марта в столичном регионе ожидаются снег и пронизывающий ветер.