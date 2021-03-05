Украинский депутат извинился за выступление на русском языке

Украинский депутат Харьковского областного совета от партии экс-президента страны Петра Порошенко Александр Дорошенко принес извинения за свое выступление на русском языке. На своей странице в Facebook в четверг, 4 марта, он объяснил, что перешел на русский язык из-за волнения, так как выступал с трибуны в первый раз.

«Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до этого, говоря не на месте, всегда имел свою позицию на украинском. Хочу извиниться перед обществом, а также перед своими коллегами по партии «Европейская Солидарность». Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой», — написал политик.

Депутат также пообещал в будущих выступлениях перед публикой применять исключительно украинский язык, чтобы помогать популяризировать его, однако признался, что сам является русскоязычным, как и «большинство харьковчан».

Накануне стало известно, что Дорошенко исключили из фракции за то, что во время сессии он выступал на русском языке. На странице партии в соцсети отмечалось, что действия Дорошенко противоречат идеологическим принципам политобъединения.

26 февраля экс-депутат Верховной рады Юрий Гнаткевич заявил, что украинцы, которые говорят по-русски, являются «изменщиками нации». По его словам, некоторых членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» можно назвать врагами национального возрождения страны, поскольку они осуждают дискриминацию русскоговорящих.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает глубокую озабоченность. Как он добавил, репрессии против национальных меньшинств, защищающих государственный язык, недопустимы.

В апреле 2019 года был принят закон «Об обеспечении украинского языка как государственного». В рамках него на Украине была организована специальная «языковая комиссия». В стране предусматриваются штрафы в отношении чиновников за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. гривен (13 тыс. рублей и 18 тыс. рублей соответственно). На Украине с 16 января действует норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.