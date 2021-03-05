Сотрудники ГИБДД спасли 19 редких попугаев в Ростовской области

Сотрудники ГИБДД Ростовской области спасли 19 редких попугаев от незаконной перевозки. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщается на сайте МВД России.

«Инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области в ходе несения службы на 931-м км автодороги М-4 «Дон» по имеющейся ориентировке остановили автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением 50-летнего мужчины, который, по его словам, направлялся в Краснодарский край», — говорится в сообщении ведомства.

Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили 19 попугаев разных видов. Документы на перевозку отсутствовали. По предварительным данным, обнаруженные птицы попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Собранные материалы дела направлены в Южную оперативную таможню.

Уточняется, что на данный момент попугаи находятся в одном из питомников в Ростовской области, с ними работают эксперты.

Ранее в этот день глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в федеральную службу в сфере надзора природопользования обратилось российское представительство Всемирного фонда дикой природы (WWF) с предложением создать онлайн-ресурс, на котором можно будет увидеть, какие сделки заключаются в сфере торговли дикими животными, внесенными в международную конвенцию по торговле дикими видами (СИТЕС).

По ее словам, доступ к онлайн-ресурсу с подобными данными обеспечит прозрачность этой деятельности для граждан.