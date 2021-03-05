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В России за сутки выявили 11 024 новых случая COVID-19
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Более 112,5 млн тестов на COVID-19 провели в России

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В России проведено более 112,5 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19 у граждан. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19
Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

За минувшие сутки было проведено 362 тыс. тестов. На сегодняшний день около 539,1 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

В начале февраля Роспотребнадзор зарегистрировал российский экспресс-тест для определения коронавируса. Он называется «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT», экспресс-тест выдает результат за час-полтора вместо 4–5 ч у обычного ПЦР-анализа.

3 марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что более трети переболевших COVID-19 не имеют антител, но у них есть клеточный иммунитет.

2 марта член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что не более 10% жителей России имеют антитела к коронавирусной инфекции. По его словам, в некоторых регионах показатель населения, имеющего антитела к COVID-19, может достигать 25%.

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