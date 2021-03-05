Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на заводе в Златоусте

При взрыве газового оборудования на предприятии в Златоусте Челябинской области один человек погиб и четверо получили травмы. Кадры с места произошедшего 5 марта публикует телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в пятницу утром в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания».

В результате взрыва погиб отец-одиночка, воспитывавший шестерых детей. Власти региона окажут семье погибшего материальную помощь. В Златоуст выехала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«Поддерживаем с ней (с Буториной. — Ред.) оперативную связь, будем помогать, ребят не бросим», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Еще два человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а двое получили легкие ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили в региональном минздраве.

Как отмечает региональное управление Следственного комитета, по факту произошедшего ведется доследственная проверка.

1 марта один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ставропольском крае. Инцидент произошел в пятиэтажном доме в поселке Рыздвяный. В результате происшествия в одной из квартир были выбиты окна, а также входная дверь.