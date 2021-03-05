Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 марта, поздравил народную артистку РФ Елену Яковлеву с 60-летием, отметив ее обаяние и преданность делу. Телеграммы главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Яркая, талантливая актриса, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство. Зрители искренне любят Вас за непревзойдённое мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу», — говорится в послании президента.

Путин также пожелал актрисе здоровья, успехов и всего самого доброго.

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года. После окончания школы работала библиотекарем, а затем картографом на местном радиозаводе.

В 1980 году переехала в Москву, где поступила в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (сейчас Российский институт театрального искусства — ГИТИС), после окончания которого начала работу в театре «Современник». Ее дебютом в кино стал фильм «Двое под одним зонтом», а известность артистка получила после того, как снялась в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Также известными работами Яковлевой являются роли в сериале «Каменская», фильмах «Анкор, еще анкор!», «Ретро вдвоем» и «Какая чудная игра».

Удостоена звания народной артистки РФ (2002), была награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2020).