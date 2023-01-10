Как отдыхаем в марте 2023 года

В марте по случаю Международного женского дня россияне получат дополнительный день отдыха, следует из календаря Роструда.

8 Марта приходится на среду и именно этот день станет выходным. 7 и 9 марта — предшествующий и последующий дни — будут рабочими.

Следующие длинные выходные — в мае — будут разбиты на две группы. Майские праздники россияне отметят с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник) и с 6 по 9 мая (с субботы по вторник включительно).

Специально для наших читателей: лучшие идеи подарков на 8 марта 2023 — мамам, женщинам и девочкам.

В материале «Известий» — календарь выходных и праздничных дней на 2023 год.

Также мы публиковали полный список церковных праздников по месяцам.