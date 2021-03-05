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Гастроэнтеролог рассказал об опасности хурмы

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Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, почему опасно часто есть хурму. По его словам, образование инородного тела в желудке (фитобезоара), которое вызывает острую кишечную непроходимость, является последствием чрезмерного употребления данного продукта.

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«Это происходит из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которая не усваивается организмом, а проходит сквозь кишечник», — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Харлов пояснил, что любая растительная пища становится источником данных образований, если у человека наблюдается сниженная перистальтика (сокращение стенок трубчатых органов), которой чаще всего страдают пожилые люди с синдромом раздраженного кишечника.

В целом, отметил специалист, фитобезоары — это редкое явление.

Ранее, 23 февраля, стало известно о полезных свойствах репчатого лука. Так, данный продукт богат витаминами и питательными веществами, которые укрепляют человеческий организм. Кроме того, репчатый лук улучшает пищеварение, так как способствует образованию в кишечнике полезных бактерий.

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