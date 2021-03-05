В правительстве призвали завершить основной объем вакцинации от COVID-19 до осени

Основной объем масштабной вакцинации от коронавируса необходимо завершить до осени. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — отметил глава правительства в ходе посещения центра «Вектор».

Он также указал на важность масштабирования итогов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона». По словам Мишустина, темпы работы нужно ускорить, чтобы расширять промышленное производство.

В свою очередь, директор центра «Вектор» Ринат Максютов подчеркнул, что пандемия COVID-19 и опыт, полученный за это время, заставляют пересмотреть стратегию развития учреждения. Она будет представлена кабмину в ближайшее время, добавил Максютов.

Ранее в этот же день стало известно, что Минздрав России завершил оценку вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», для применения у людей старше 60 лет.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что успешная вакцинация позволит избежать подъема заболеваемости COVID-19 в стране. По его мнению, Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что к июню 2021 года прививка от коронавируса может быть сделана 40 млн граждан.

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