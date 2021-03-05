Росприроднадзор одобрил идею открытой базы данных торговли дикими животными

Доступ к онлайн-ресурсу с данными о торговле редкими дикими животными обеспечит прозрачность этой деятельности для граждан. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что в федеральную службу в сфере надзора природопользования обратилось российское представительство Всемирного фонда дикой природы (WWF) с предложением создать онлайн-ресурс, на котором можно будет увидеть, какие сделки заключаются в сфере торговли дикими животными, внесенными в международную конвенцию по торговле дикими видами (СИТЕС).

Кроме того, в фонде указали на необходимость создания приложения на базе сайта СИТЕС, на котором собраны документы, регламентирующие перемещение диких животных через границу Российской Федерации.

Сейчас сервис доступен только на английском языке, кроме того, информация требует отдельного подтверждения в Росприроднадзоре.

«Мы полностью поддерживаем такое предложение и считаем, что открытая информация позволит нам всем прозрачно и четко отслеживать оборот указанного вида животных», — указала Радионова.

4 декабря 2019 года российское правительство утвердило постановление о новом порядке госнадзора в сфере обращения с животными. Нормативно-правовой акт вступил в силу 1 января 2020 года.

Таким образом, за Росприроднадзором закрепился контроль за дикими животными, Россельхознадзор отвечает за использование животных в культурно-зрелищных целях, а Минприроды несет ответственность за госрегулирование и организацию деятельности общественных инспекторов.