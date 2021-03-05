На Украине возмутились скульптурой с картой российского Крыма

На Международном фестивале туризма и искусства в Алании на одной из скульптур, автором которой является гражданка России, оказалась карта РФ с Крымом. Об этом 4 марта сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова на странице в Facebook.

По ее словам, ведомство, узнав о случившемся, немедленно приняло «соответствующие меры». Так, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов в среду, 3 марта, посетил город и обратился к его мэру Адему Мурату Юджелю с просьбой удалить «недостоверную карту».

Джапарова, в свою очередь, поблагодарила Турцию за быструю реакцию.

«Крым — это Украина!» — заявила она.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести санкции в связи с «произволом» на «оккупированных» территориях Крыма.

В тот же день дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что послы 27 стран Евросоюза согласовали продление до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против России по Украине. Уточняется, что они связаны с «подрывом суверенитета и территориальной целостности Украины».

Крым стал частью РФ в 2014 году, за присоединение на референдуме проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда. В ответ на санкции ЕС Москва также ввела контрсанкции.