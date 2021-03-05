Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В правительстве призвали завершить основной объем вакцинации от COVID-19 до осени
Общество
Росприроднадзор одобрил идею открытой базы данных торговли дикими животными
Мир
В Китае изменят алгоритм выборов главы Гонконга
Культура
Главархив Москвы опубликовал документы об утраченных в XX веке храмах
Общество
В Архангельской области спасли отрезанных от материка семерых рыбаков
Политика
В Госдуме предложили предоставлять пенсионерам льготу на ж/д билеты
Общество
Минздрав завершил оценку вакцины «ЭпиВакКорона» для применения у пожилых
Общество
Лицензии российских вузов станут бессрочными
Культура
В США нашли неопубликованное стихотворение Набокова
Сюжет:

На Украине возмутились скульптурой с картой российского Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Международном фестивале туризма и искусства в Алании на одной из скульптур, автором которой является гражданка России, оказалась карта РФ с Крымом. Об этом 4 марта сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова на странице в Facebook.

По ее словам, ведомство, узнав о случившемся, немедленно приняло «соответствующие меры». Так, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов в среду, 3 марта, посетил город и обратился к его мэру Адему Мурату Юджелю с просьбой удалить «недостоверную карту».

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

Джапарова, в свою очередь, поблагодарила Турцию за быструю реакцию.

«Крым — это Украина!» — заявила она.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести санкции в связи с «произволом» на «оккупированных» территориях Крыма.

В тот же день дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что послы 27 стран Евросоюза согласовали продление до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против России по Украине. Уточняется, что они связаны с «подрывом суверенитета и территориальной целостности Украины».

Крым стал частью РФ в 2014 году, за присоединение на референдуме проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда. В ответ на санкции ЕС Москва также ввела контрсанкции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021