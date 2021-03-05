Жителей Сыктывкара попросили демонтировать бани с одной из улиц

Власти Сыктывкара обратились к жителям с просьбой убрать самовольно возведенные бани на улице Рейдовая. Несанкционированно установленными объектами их признальо городское управление архитектуры, городского строительства и землепользования. Сейчас специалисты устанавливают их владельцев.

На самих банях разместили обращение с требованием предоставить администрации правоустанавливающие документы, которые разрешают установку объектов. Если их нет, незаконные постройки необходимо убрать.

Владельцев бань обязали самостоятельно демонтировать объекты или подтвердить свои права на их установку, обратившись в городское управление архитектуры. В противном случае бани будут вывезены, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Коми благоустроили 111 общественных территорий. В городах и районах привели в порядок 12 скверов. Работы были запланированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».