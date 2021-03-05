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Главархив Москвы опубликовал документы об утраченных в XX веке храмах

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Уникальные документы об утраченных в 1920–1930-х годах 118 храмах, монастырях и часовнях Москвы опубликовал Главархив столицы на сайте мэра города в пятницу, 5 марта.

«Менее чем за полгода с начала проекта, начало которого было положено в октябре 2020 года, общими усилиями Главархива Москвы и Госинспекции по недвижимости удалось найти более 300 сведений, к которым относятся чертежи царских врат, план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле и рисунки 118 православных церквей и соборов», — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Среди наиболее значимых сведений — чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», которая была построена архитектором Борисом Фрейденбергом в русском стиле.

Отмечается, что 10 соборов, 24 монастыря и 416 православных церквей, а также 10 церквей других конфессий действовали в начале XX века в столице. Кроме того, 166 домовых храмов располагались при больницах и учебных заведениях.

Документы можно изучить на сайте архивного ведомства в разделе «Уникальные документы». Все материалы находятся в онлайн-доступе.

Ранее, 5 февраля, стало известно, что Главархив Москвы за последние годы рассекретил более 11,5 тыс. документов времен Великой Отечественной войны. Среди них более 4,3 тыс. дел, которые освещали работу Московского областного и городского комитетов КПСС, а также штаба партизанского движения области.

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