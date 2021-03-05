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В Госдуме предложили предоставлять пенсионерам льготу на ж/д билеты
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В Госдуме предложили предоставлять пенсионерам льготу на ж/д билеты

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Пенсионерам следует предоставить право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

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Копия письма на имя главы Министерства транспорта Виталия Савельева имеется в распоряжении RT.

Сухарев в своем предложении отметил, что в настоящее время ряд категорий граждан имеют возможность купить билеты на поезда дальнего следования на льготных условиях, но в эти льготные категории не входят пенсионеры.

Между тем, отметил депутат, у многих пенсионеров есть родственники в отдаленных регионах страны, включая другие федеральные округа. Для их посещения пожилые граждане вынуждены тратиться на железнодорожные билеты в обе стороны, пишет «Газета.ру».

В этой связи Сухарев попросил Минтранс рассмотреть возможность включить граждан пенсионного возраста в число льготников с предоставления им права в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов, пишет НСН.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила об отсутствии возражений по индексации пенсий. Она отметила, что уже в следующем бюджетном цикле правительство найдет деньги для данных нужд, однако о сроках начала самой индексации говорить пока рано.

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