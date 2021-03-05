В минобороны Турции назвали причину крушения военного вертолета

Резкое ухудшение погоды, по предварительным данным, послужило причиной крушения военного вертолета в провинции Битлис на востоке Турции. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщается на сайте министерства обороны страны.

По факту крушения вертолета начато расследование. На данный момент глава ведомства Хулуси Акар вместе с начальником генштаба и командующим сухопутными войсками страны находятся в районе происшествия.

О крушении военного вертолета на востоке Турции стало известно накануне. В результате трагедии погибли девять человек, еще четверо получили ранения.

Отмечалось, что с воздушным транспортом, вылетевшим из Бингёля в Татван в 13:55 мск, прервалась связь в 14:25 мск. Сразу же на поиски были отправлены беспилотники.