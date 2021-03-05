Главврач Филатовской больницы оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве улучшилась, однако горожанам не стоит расслабляться. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

«Безусловно, эпидемическая ситуация в Москве намного улучшилась, стало легче, но расслабляться пока рано. Наша больница вернулась к прежнему режиму работы, но родильный дом по-прежнему продолжает принимать пациенток с коронавирусной инфекцией», — сказал он «РИА Новости».

Вечерко добавил, что с 1 марта больница приняла более 500 пациентов.

По словам врача, возвращение к «постковидному» режиму работы было несложным. Он подчеркнул, что минувший год закалил персонал больницы, который «открылся с неожиданной стороны». Также главврач выразил благодарность коллегам за их работу в период пандемии.

«После этого года нам любые задачи и вопросы по плечу, любая инфекция, которая только может быть, мы готовы к любому вызову», — заключил Вечерко.

Ранее в марте стало известно, что в Москве планируется открыть терапевтический стационар для помощи пациентам с тяжелыми последствиями COVID-19.

В конце февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что город преодолел самый страшный этап пандемии и готова к новой борьбе. Он отметил, что если бы в столице не приняли жесткие ограничения для недопущения распространения этой инфекции, жертв могло бы быть больше.

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