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Ряд учреждений Москвы будет работать по особому графику с 6 по 8 марта

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Московские поликлиники, отделы ЗАГС, социальные учреждения и офисы «Мои документы» будут работать по особому графику в праздничные дни с 6 по 8 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного мэра в пятницу, 5 марта.

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Поликлиники для взрослых 6 марта будут открыты с 09:00 до 16:00. Все выходные медпомощь на дому будет оказываться с 08:00 до 20:00, вызовы будут приниматься до 19:30. График работы для пациентов с COVID-19 не изменится.

«6 марта детские поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому оказывается с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. 7 и 8 марта медпомощь будет оказываться на дому с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30», — говорится в сообщении.

Отделы ЗАГС и большинство дворцов бракосочетания с 7 по 9 марта будут закрыты, 6 марта они будут работать по графику обычного дня.

«Особый режим предусмотрен для дворцов бракосочетания № 1 и 3 — обычно они открыты каждый день. 7 марта они будут работать до 17:00. 8 марта — выходной день», — отметили столичные власти.

Районные офисы «Мои документы» будут открыты с 08:00 до 20:00, а флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. 8 марта у сотрудников этих ведомств будет выходной день.

3 марта аллергологи рассказали, что в подарок на 8 Марта следует выбирать цветы без запаха, поскольку они, как правило, безопасны. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы и орхидеи в природе, как правило, опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе.

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