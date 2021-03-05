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В России за сутки выявили 11 024 новых случая COVID-19
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В России за сутки выявили 11 024 новых случая COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 024 новых случая COVID-19. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

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Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (1757), Санкт-Петербурге (983) и Московской области (750).

Также за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 15 464 человека, скончались от последствий COVID-19 462 человека.

Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 с начала распространения коронавируса в РФ достигло 4 301 159. Всего выздоровел 3 885 321 человек, количество летальных исходов достигло 88 285.

Ранее в этот же день завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что успешная вакцинация позволит избежать подъема заболеваемости COVID-19 в стране. По его мнению, Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что к июню 2021 года прививка от коронавируса может быть сделана 40 млн граждан.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса являются самыми безопасными и эффективными в мире. Глава государства отметил, что в стране нет ни одного побочного тяжелого случая, кроме повышения температуры у 10% на второй день после вакцинации, однако при этом уровень защиты остается высоким.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак», созданной в Центре имени Чумакова.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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