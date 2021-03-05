Мэр Кемерово рассказал о полученной травме

Глава города Кемерово Илья Середюк, ранее госпитализированный с переломом пяти ребер, 5 марта рассказал о том, как были получены травмы.

По его словам, днем в воскресенье, 28 февраля, он занимался хозяйственными делами, затем в процессе перестановки ящика с инструментами оступился и упал на левый бок приблизительно с высоты около полутора метров.

«В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, и был выявлен перелом пяти ребер — это и послужило показанием для госпитализации», — написал он на своей странице в Instagram.

О госпитализации Середюка в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с переломом пяти ребер стало известно накануне, 4 марта. На данный момент его обязанности выполняет первый заместитель мэра Дмитрий Анисимов.