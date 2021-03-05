Длина заторов на дорогах Москвы в утренний час пик превысила 60 км

Утром в пятницу, 5 марта, длина заторов на дорогах Москвы составляет 61 км, вечером в городе ожидаются пробки в 5–6 баллов. Об этом сообщил департамент транспорта города в своем Telegram-канале.

В настоящее время пробки в столице оцениваются в два балла.

В преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, в районе Цветочного рынка очень много машин, движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Рижской эстакадой уже затруднено.

«В остальном — без проблем», — отметили в дептрансе.

Днем в Москве ожидаются автомобильные пробки в 4–6 баллов.

Накануне вечером загруженность столичных дорог достигла девяти баллов. Движение было затруднено почти на всех центральных улицах, Садовом и Бульварном кольцах, на участках Третьего транспортного кольца и на вылетных магистралях.