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Длина заторов на дорогах Москвы в утренний час пик превысила 60 км

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Утром в пятницу, 5 марта, длина заторов на дорогах Москвы составляет 61 км, вечером в городе ожидаются пробки в 5–6 баллов. Об этом сообщил департамент транспорта города в своем Telegram-канале.

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В настоящее время пробки в столице оцениваются в два балла.

В преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, в районе Цветочного рынка очень много машин, движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Рижской эстакадой уже затруднено.

«В остальном — без проблем», — отметили в дептрансе.

Днем в Москве ожидаются автомобильные пробки в 4–6 баллов.

Накануне вечером загруженность столичных дорог достигла девяти баллов. Движение было затруднено почти на всех центральных улицах, Садовом и Бульварном кольцах, на участках Третьего транспортного кольца и на вылетных магистралях.

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