США и Британия могут ввести дополнительные санкции против России

США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование ею химического оружия. Об этом в четверг, 4 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Соединенные Штаты, по информации издания, планируют ввести ряд дополнительных ограничений против РФ, «начиная с мер в отношении российских олигархов, заканчивая ориентацией на государственный долг страны». Они будут применены в случае «отсутствия отказа Москвы от применения химического оружия».

Отмечается, что в ближайшие несколько недель официальные лица государств также обсудят действительные антироссийские санкции с Францией и Германией, а также с рядом других стран Европы.

Ранее, 3 марта, Госдепартамент США назвал условия для отказа от новых санкций в отношении России. Для того чтобы избежать второго раунда санкций российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения ОЗХО.

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.