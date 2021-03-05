Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Тюменской области

В Тюменской области на 454-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись четыре автомобиля, в результате чего один человек погиб. Об этом 5 марта сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и УАЗ. После этого УАЗ столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz. От удара большегруз выбросило на встречную полосу, где он уже столкнулся с автомобилем Lada Granta», — сообщили в ведомстве.

На месте аварии скончался 40-летний водитель Lada. Водитель большегруза и мужчина из УАЗ получили травмы.

Ранее, 4 марта, в Ижевске произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой пострадали девять человек. По факту ДТП Следственный комитет начал проверку.