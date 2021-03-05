Трамвай в Иркутске повредил девять автомобилей из-за отказавших тормозов

Трамвай повредил девять машин в Иркутске. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в пресс-службе МВД региона.

Уточняется, что у транспортного средства отказали тормоза. Неисправность заметил вагоновожатый, который принял решение высадить пассажиров и направиться в депо.

«На спуске у него начали отказывать тормоза, в районе кинотеатра «Чайка» он повредил два транспортных средства, начал спускаться к железнодорожному вокзалу, где было скопление транспортных средств. Там трамвай повредил семь автомобилей», — отметили в ведомстве.

Сведения о пострадавших устанавливаются, на месте происшествия находятся правоохранители.

В начале марта сообщалось, что беременная пассажирка такси пострадала при столкновении с трамваем на Дубининской улице в Москве. По предварительным данным, водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай.