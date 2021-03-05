Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»
Общество
Лицензии российских вузов станут бессрочными
Экономика
За год спрос на вторичное малоэтажное жилье в России вырос на 15%
Общество
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ
Экономика
Женщины в России в три раза чаще копят на будущее
Общество
Росприроднадзор выступил за создание экорейтинга предприятий
Культура
В США нашли неопубликованное стихотворение Набокова
Общество
Лишь у 10% россиян карьера пошла по намеченному плану
Происшествия
Четырехлетний мальчик сорвался с эскалатора в московском ТЦ

Трамвай в Иркутске повредил девять автомобилей из-за отказавших тормозов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трамвай повредил девять машин в Иркутске. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в пресс-службе МВД региона.

Уточняется, что у транспортного средства отказали тормоза. Неисправность заметил вагоновожатый, который принял решение высадить пассажиров и направиться в депо.

«На спуске у него начали отказывать тормоза, в районе кинотеатра «Чайка» он повредил два транспортных средства, начал спускаться к железнодорожному вокзалу, где было скопление транспортных средств. Там трамвай повредил семь автомобилей», отметили в ведомстве.

Сведения о пострадавших устанавливаются, на месте происшествия находятся правоохранители.

В начале марта сообщалось, что беременная пассажирка такси пострадала при столкновении с трамваем на Дубининской улице в Москве. По предварительным данным, водитель такси выехал на встречную полосу и врезался в трамвай.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021