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Жимолость из Томской области будут поставлять в соседние регионы

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Томскую замороженную жимолость будут поставлять в соседние регионы. Предприятие ОГУП «Бакчарское», где производят этот продукт, в этом году решило заготовить 40 т замороженной ягоды, втрое больше обычного. К 2023 году заготовку ягод увеличат до 80 тыс. т в год.

Как пишет РИА Томск, ОГУП «Бакчарское» — это единственный в Сибири плодово-ягодный питомник, где ежегодно выращивают более 300 тыс. штук саженцев ягодных, плодовых и декоративных культур, которые поставляются не только в российские регионы, но и в страны ЕС и Китай. За сезон хозяйство выращивает около 40 т жимолости. Основные потребители — рестораны Томска и западных регионов России.

В руководстве компании агентству рассказали, что закупили оборудование для быстрой заморозки и хранения ягод. Это стало возможным благодаря господдержке предприятия по программе развития опорного пункта северного садоводства, которая рассчитана до 2023 года. По итогам прошлого года предприятие получило на покупку техники и строительство производственного помещения 7,8 млн рублей.

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