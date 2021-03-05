Женщины в России в три раза чаще копят на будущее

Российские женщины копят на будущее в три раза чаще, чем мужчины. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании «Капитал Лайф Страхование Жизни».

«В нашей стране женщины почти в 3 раза чаще мужчин серьезно задумываются о будущем и стараются обеспечить его стабильность — с помощью различных финансовых инструментов, в том числе накопительное страхование жизни (НСЖ)», — отметили эксперты компании.

По их данным, доля таких женщин в России составляет около 72%, а в ряде регионов превышает даже 80%. При этом наиболее ответственно к вопросу накоплений относятся жительницы Дальнего Востока, Орловской и Новгородской областей, республик Тыва и Калмыкия.

Мужчины же пользуются финансовыми инструментами для будущего чаще всего в Северо-Западном федеральном округе.

Согласно исследованию, женщины, в основном, указывают в качестве выгодоприобретателей по договорам НСЖ своих близких и детей, а мужчины — самих себя. Целью накоплений женщин становятся образование детей и решение потенциальных проблем со здоровьем, а мужчин — автомобили или жилье. Также обе категории считают важным накопления на пенсию.

В основу исследования специалистов «Капитал Лайф Страхования Жизни» легли данные свыше 600 тыс. договоров НСЖ.

Обнародованные ранее в этот день данные опроса «Сбер управление активами» и «Сбербанк страхование жизни» показали, что основными составляющими счастливой жизни для женщин в РФ являются собственное жилье, качественные медицина, образование и питание и возможность заниматься любимым делом.