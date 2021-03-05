Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Росприроднадзор выступил за создание экорейтинга предприятий
Культура
Премьеру фильма «Форсаж 9» перенесли на июнь
Мир
Антонов счел неприемлемыми претензии США по поводу прав человека в РФ
Мир
В Китае спрогнозировали рост ВВП в 2021 году более чем на 6%
Общество
В Хабаровском крае выпало до половины месячной нормы осадков за сутки
Экономика
Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на мясо птицы в апреле
Экономика
Иностранные IT-компании могут обязать платить НДФЛ с зарплат сотрудников из РФ
Мир
Медики США обнаружили отсроченный побочный эффект у вакцины Moderna
Экономика
Илон Маск по итогам торгов за день потерял $6,2 млрд

Женщины в России в три раза чаще копят на будущее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские женщины копят на будущее в три раза чаще, чем мужчины. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Хорошая инвестиция: доходы банков от брокерских услуг выросли в 1,5–3 раза
По данным Мосбиржи, в 2020-м граждане вложили в акции и облигации порядка 1 трлн рублей

«В нашей стране женщины почти в 3 раза чаще мужчин серьезно задумываются о будущем и стараются обеспечить его стабильность — с помощью различных финансовых инструментов, в том числе накопительное страхование жизни (НСЖ)», — отметили эксперты компании.

По их данным, доля таких женщин в России составляет около 72%, а в ряде регионов превышает даже 80%. При этом наиболее ответственно к вопросу накоплений относятся жительницы Дальнего Востока, Орловской и Новгородской областей, республик Тыва и Калмыкия.

Мужчины же пользуются финансовыми инструментами для будущего чаще всего в Северо-Западном федеральном округе.

Согласно исследованию, женщины, в основном, указывают в качестве выгодоприобретателей по договорам НСЖ своих близких и детей, а мужчины — самих себя. Целью накоплений женщин становятся образование детей и решение потенциальных проблем со здоровьем, а мужчин — автомобили или жилье. Также обе категории считают важным накопления на пенсию.

В основу исследования специалистов «Капитал Лайф Страхования Жизни» легли данные свыше 600 тыс. договоров НСЖ.

Обнародованные ранее в этот день данные опроса «Сбер управление активами» и «Сбербанк страхование жизни» показали, что основными составляющими счастливой жизни для женщин в РФ являются собственное жилье, качественные медицина, образование и питание и возможность заниматься любимым делом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021