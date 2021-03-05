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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 марта

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В Москве в пятницу, 5 марта, ожидается облачная погода, местами небольшой снег и сильная гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от –3 до –1 градуса, в ночь на субботу может похолодать до –11.

Ветер будет иметь западное и северо-западное направление, скорость 5–10 м/с. Атмосферное давление сохранится в диапазоне 742-746 мм ртутного столба.

4 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о скачках атмосферного давления, которые эксперт назвал «барическим молотком».

При этом днем ранее Тишковец сообщал, что «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта.

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