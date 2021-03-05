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Росприроднадзор выступил за создание экорейтинга предприятий

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России необходимо создать экорейтинг предприятий, чтобы способствовать формированию новой экологической политики государства.

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По словам Радионовой, данный рейтинг содержал бы данные предприятий о соблюдении экологических требований, чтобы россияне видели, «кто и как работает». Она отметила, что промышленники сегодня привыкают к «постоянному присутствию» государства и общественности в своей жизни.

«Штрафы за экологические нарушения сегодня слишком малы. Мы говорим об этом на всех площадках и придем к тому, чтобы их увеличить. Когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится», — сказала она в интервью «Российской газете», опубликованного в пятницу, 5 марта.

Глава ведомства подчеркнула, что сегодня формируется новая экологическая политика, согласно которой соблюдать установленные нормы выгоднее, чем попытки сэкономить на замене фильтров или перевозке мусора на нелегальный полигон.

2 марта сообщалось, что в Минприроды рассказали «Известиям», что рассматривают увеличение экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Экологический сбор уплачивают производители или импортеры товаров, не обеспечивающие самостоятельную утилизацию отходов от их использования. В 2020-м экологический сбор принес в бюджет чуть менее 4 млрд рублей.

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