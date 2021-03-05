Антонов заявил о необходимости встречи глав МИД и Минобороны РФ и США

Россия рассчитывает на более глубокий диалог в Соединенными Штатами по ряду региональных вопросов и считает разумным организовать встречу глав МИД и минобороны стран, заявил 4 марта посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на выступлении в дискуссионном клубе Cosmos Club.

Он отметил, что российская сторона обеспокоена отсутствием нормальной практики общения между государствами.

«Было бы разумно подумать о созыве совместной встречи министров иностранных дел и обороны. Такой установочный контакт послужит толчком для других каналов связи», — сказал дипломат.

По словам Антонова, Россия готова к сотрудничеству по широкому кругу вопросов. В частности, восстановление работы в рамках СВПД, ситуации в Сирии, Афганистане, Латинской Америке, Африке, Азии, на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.

«Стратегическая стабильность, спокойствие в мире, возможности народов России и США поступательно развивать экономику, от которой зависит благополучие простых граждан России и США — всё это зависит от прогресса в нашем диалоге», — уверен российский посол.

В интервью журналу «Русская мысль», опубликованном ранее в этот день, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывать на серьезные изменения в двухсторонних отношениях Москвы и Вашингтона после прихода к власти в США администрации Джо Байдена не стоит. При этом министр подчеркнул, что РФ всегда открыта к «честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов».

В конце января президент России Владимир Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.