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Эксперт назвал способ обеспечить себе хорошую пенсию

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Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как обеспечить себе хорошую пенсию. По словам эксперта, для комфортной старости необходимо сформировать у россиян культуру личного инвестирования, как на Западе.

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«Почему там у людей большие пенсии, почему они путешествуют и отдыхают на морях и так далее? Дело в том, что всю жизнь у них формируется культура инвестирования, они лично откладывают собственные средства», — цитирует его радио Sputnik в пятницу, 5 марта.

Основой культуры личного инвестирования, по словам Звенигородского, является выбор правильного инструмента: если просто откладывать деньги или класть их на депозит, желаемого результата не добиться.

Отмечается, что человек должен поставить цель в виде конкретной суммы, которую он хочет получать на пенсии, а для ее получения следует инвестировать в какие-либо активы.

«Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции. Есть программы типа индивидуального инвестиционного фонда, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании и брокерские компании. Главное, чтобы доходность там была выше инфляции», — отметил эксперт.

При этом даже при небольшой зарплате не нужно отказываться от инвестиций в безбедную старость, уверен Звенигородский. По словам эксперта, даже при зарплате в 30 тыс. рублей и двух детях можно грамотно распорядиться суммой в 1 тыс. рублей в месяц.

«Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но за год эти 12 тыс. плюс 7–10% годовых уже смотрятся хорошо. Если сумму еще не трогать несколько лет и продолжать откладывать, то будет еще интереснее», — заключил он.

26 февраля экономист Сергей Кикевич рассказал, как можно накопить на пенсию в 100 тыс. рублей. Он отметил, что самым эффективном способом являются инвестиции.

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