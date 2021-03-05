Жители деревни на Алтае оказались отрезаны от мира из-за бездорожья

Жители поселка Октябрьский в Змеиногорском районе Алтайского края пожаловались, что не могут доехать до более крупного населенного пункта из-за нечищеной дороги. Фото дороги они разместили в соцсетях.

Как говорится в комментарии к снимку, если раз в неделю удается выехать из поселка, то хорошо. Но неизвестно, получится ли вернуться домой. «Люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было…», — цитирует одного из местных жителей altapress.ru.

Судя по фото, после снегопадов, которые прошли в районе в конце февраля, добраться до поселка практически невозможно. Октябрьский находится в 30 км от Змеиногорска. Здесь есть детский сад, ФАП и школа. Агентство предположило, что обслуживанием дороги занимается Рубцовское ДСУ.