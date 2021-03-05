Антонов счел неприемлемыми претензии США по поводу прав человека в РФ

Москва считает неприемлемыми претензии США относительно ситуации с правами человека в России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Космос-клаб». Текст выступления был опубликован 4 марта на странице дипмиссии в Facebook.

«Россия объявлена противником США. Для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции. Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», — сказал он.

Ранее 4 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США не только на словах, но и на деле не вмешиваться в дела других стран.

В конце февраля на брифинге Захарова заявила, что у США, которые нарушают права собственных граждан, уже нет морального права учить другие страны соблюдению гражданских свобод. Она выразила мнение, что новой американской администрации стоило бы слушать собственных граждан, «а не устраивать охоту на ведьм» в своей же стране, а затем «лицемерно говорить о правах человека в других государствах».

Она подчеркнула, что Вашингтон устроил «преследование политических деятелей» по делу о якобы вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах, а также «приклеил ярлык внутренних террористов» участникам так называемого штурма Капитолия.