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США предложили $5 млн за данные о криминальном авторитете из Киргизии

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Госдепартамент США увеличил денежное вознаграждение за информацию о криминальном авторитете из Киргизии Камчибека Кольбаева, которая позволит арестовать его.

«Госдепартамент США объявляет об увеличении вознаграждения до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Камчибека Кольбаева и/или за информацию, которая поможет нарушить финансовые потоки преступной организации Кольбаева», — сообщается на сайте ведомства в четверг, 4 марта.

В 2000 году Кольбаев был осужден за покушение на убийство своего бывшего криминального авторитета и убийство еще двух человек. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы, однако, отсидев шесть лет, сбежал из тюрьмы. В 2007 году в Госдепе США назвали Кольбаева лидером самой влиятельной преступной группировки в Киргизии, а в 2008 году он был «коронован в воры в законе».

В последний раз он был арестован в октябре 2020 года в Бишкеке за создание и участие в преступной организации, отметили в ведомстве.

Как сообщала газета «Вечерний Бишкек», 2 марта суд принял решение отпустить Кольбаева под подписку о невыезде на время следствия.

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