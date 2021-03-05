Онищенко назвал коронавирус консервативным

Новый тип коронавируса является достаточно «консервативным», так как для него не характерны такие изменения, как для вируса гриппа. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он обратил внимание на то, что в последнее время новым штаммом обычно называют все тот же SARS-CoV-2, который в ходе мутаций приобретает некоторые новые свойства.

«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм», — цитирует Онищенко 5 марта «Радио Sputnik».

В этой связи он предположил, что разработанные в России вакцины будут эффективно действовать против всех существующих подтипов коронавируса.

Днем ранее сообщалось, что в Великобритании выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Он имеет общую мутацию с южноафриканским и бразильским вариантами. Сейчас известно о 16 заболевших, они были изолированы, а их социальные контакты отслеживаются.