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Депутат Верховной рады призвал украинцев готовиться к голоду

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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду.

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По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса.

«Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — Ред.), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — написал он в Facebook в четверг, 4 марта.

Накануне Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции.

По данным политика, число заболевших увеличивается ежедневно, в связи с чем Украина может вернуться к модели локдауна. При этом глава кабинета министров подчеркнул, что общество, предприниматели и власти «истощены» ограничениями на фоне пандемии и единственным выходом представляется вакцинация.

1 марта вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк сообщила, что распространение коронавируса в стране становится всё интенсивнее, Украина вступает в третью волну пандемии. Кондратюк подчеркнула, что власти станы «делают вид, что всё под контролем». Она назвала темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в стране мизерными и не способными остановить распространение COVID-19.

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