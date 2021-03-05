Врач дал советы по лечению насморка

Врач-лор высшей категории Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях можно избавиться от насморка своими силами, а когда следует обратиться к специалисту.

По словам Зайцева, если у человека начался насморк, лучше использовать детские сосудосуживающие капли или кортикостероидные препараты. Несмотря на то, что эти препараты гормональные, они не вызывают привыкания.

«Эти препараты не действуют мгновенно, сокращение слизистой наступает через часы, уходит отек и начинается отток слизи из полости носа. Достаточно одного нажатия в каждую половину носа. Привыкания к этим препаратам нет», — цитирует медика радио Sputnik в пятницу, 5 марта.

При самостоятельном лечении насморка или острого ринита есть определенная последовательность действий. Так, если слизь в носу очень вязкая, можно использовать муколитики — спреи или капли, которые разжижают слизь, после промыть полость носа солевым раствором и брызнуть в нос антисептик на водной основе.

«И самый последний шаг — можно использовать маслянистые капли в нос: персиковое масло, абрикосовое масло, это смягчит слизистую. Внутрь можно принять препарат, который будет обладать противоотечным действием», — посоветовал Зайцев.

При этом отоларинголог предупредил, что в случае, если по прошествии недели выделения из носа нарастают, загустевают и становятся зелеными, нужно идти к врачу.

«Острый ринит может переходить уже в острый синусит, воспаление гайморовых пазух. Это состояние может надолго застаиваться в организме человека», — отметил он.

Ранее, 2 марта, иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, как спасти жизнь человека при внезапном приступе аллергии.

В тех случаях, если аллергическая реакция проявляется в виде отека губ, следует немедленно вызвать скорую помощь, поскольку самостоятельно с такой ситуацией можно не справиться. Обычно тяжелые аллергические реакции типа анафилактического шока требуют специальных препаратов, уточнила врач.