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Врач дал советы по лечению насморка

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Врач-лор высшей категории Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях можно избавиться от насморка своими силами, а когда следует обратиться к специалисту.

По словам Зайцева, если у человека начался насморк, лучше использовать детские сосудосуживающие капли или кортикостероидные препараты. Несмотря на то, что эти препараты гормональные, они не вызывают привыкания.

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«Эти препараты не действуют мгновенно, сокращение слизистой наступает через часы, уходит отек и начинается отток слизи из полости носа. Достаточно одного нажатия в каждую половину носа. Привыкания к этим препаратам нет», — цитирует медика радио Sputnik в пятницу, 5 марта.

При самостоятельном лечении насморка или острого ринита есть определенная последовательность действий. Так, если слизь в носу очень вязкая, можно использовать муколитики — спреи или капли, которые разжижают слизь, после промыть полость носа солевым раствором и брызнуть в нос антисептик на водной основе.

«И самый последний шаг — можно использовать маслянистые капли в нос: персиковое масло, абрикосовое масло, это смягчит слизистую. Внутрь можно принять препарат, который будет обладать противоотечным действием», — посоветовал Зайцев.

При этом отоларинголог предупредил, что в случае, если по прошествии недели выделения из носа нарастают, загустевают и становятся зелеными, нужно идти к врачу.

«Острый ринит может переходить уже в острый синусит, воспаление гайморовых пазух. Это состояние может надолго застаиваться в организме человека», — отметил он.

Ранее, 2 марта, иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, как спасти жизнь человека при внезапном приступе аллергии.

В тех случаях, если аллергическая реакция проявляется в виде отека губ, следует немедленно вызвать скорую помощь, поскольку самостоятельно с такой ситуацией можно не справиться. Обычно тяжелые аллергические реакции типа анафилактического шока требуют специальных препаратов, уточнила врач.

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