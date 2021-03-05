Климкин прокомментировал шутку премьера Словакии о Закарпатье

В «некоторых головах» существует мнение о том, что Закарпатье не принадлежит Украине, а шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о передаче этого региона в состав России — «по Фрейду». Об этом 4 марта на своей странице в Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», — написал он.

4 марта сообщалось, что украинцев разозлила шутка премьера Словакии. Они раскритиковали Матовича в соцсетях, сочтя его заявление притязанием на чужие территории.

Инцидент произошел, когда во время интервью политику задали вопрос о том, что Россия может получить за вакцину. Матович в шутку ответил, что готов передать РФ Закарпатскую Украину.

Высказывание прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил словацкого премьера в желании испортить дружеские отношения между государствами. Также ведомство вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив ему протест.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, в свою очередь, сообщил, что извинился перед Кулебой за шутку Матовича.