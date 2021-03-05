Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов к Масленице

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, на что следует обращать внимание при выборе продуктов к Масленице, которая в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта.

В ведомстве отметили, что перед замесом теста следует просеивать муку — это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в блюдо.

«При выборе творога и сметаны надо обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6°С. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски», — сообщается на сайте Роспотребнадзора в пятницу, 5 марта.

Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности, так как в них накапливаются микроорганизмы и их токсины, которые могут вызвать пищевое отравление. При этом термическая обработка не всегда позволяет избавиться от них.

В Роспотребнадзоре не рекомендуют покупать замороженные ягоды, слипшиеся в один ледяной кусок, поскольку это говорит об их неоднократном размораживании и замораживании. Это, в свою очередь, приводит к порче ягод и потере ими влаги, вместе с которой теряются витамины.

«Если ягоды продаются в режиме самообслуживания возможно попадание непосредственно на ягоды микроорганизмов, выделяющихся при чихании и кашле, а также заносимых грязными руками при самостоятельном наборе ягод», — отмечается в сообщении.

Мясо не следует покупать в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог, так как есть риск приобрести мясо больных или павших животных. Также в ведомстве подчеркнули, что любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции.

Накануне Банк России подготовил для жителей Москвы и Подмосковья «индекс блинов» и рассчитал стоимость приготовления этого блюда к Масленице. Так, приготовление стопки блинчиков обойдется московской семье из четырех человек в 125 рублей, а подмосковной — 118 рублей.