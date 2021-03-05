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Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на мясо птицы в апреле

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Стоимость мяса птицы и яиц может снизиться в период с апреля по май, рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

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По его прогнозу, весной рынок начнет насыщаться, и россияне смогут увидеть снижение цен.

«Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые видим сейчас, что к апрелю, а точнее уже в апреле-мае, объемы производства стабилизируются — и не просто стабилизируются, а начнут расти», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» в четверг, 4 марта.

Увеличение цен, по словам Лахтюхова, стало следствием временного дисбаланса между спросом и предложением.

Ранее в четверг в Минсельхозе сообщили, что восстановление производства мяса птицы и яиц в России ожидается к маю текущего года, что поспособствует стабилизации цен.

В ведомстве отметили, что дисбаланс спроса и предложения обусловлен увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца, а также некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации.

По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен.

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